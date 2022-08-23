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23 Ağustos 2022 Salı 00:26:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 00:26:00

Bakan Soylu Cumhuriyet'in 100. yılına işaret etti! 'Tertemiz olacak'

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın, eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden ulaştırmaya kadar 100 yılın altyapısını ve 100 yılın Türkiye'sini hazırladığını belirten Soylu, milletin terörle mücadele ve asayişte, büyük gurur tablosu yaşadığını söyledi.

Soylu, yüzlerce teröristin, ülkenin huzurunu bozduğu Amanoslar, Karadeniz, Tendürek, Erzurum, Kars Çemçe-Madur'un teröristlerden temizlendiğini bildirerek, "Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak" diye konuştu.

Mezun öğrencilerden, mesleklerinin hakkını vermesini isteyen Soylu, herhangi bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı zaman milletin umudunun güvenlik güçleri olduğunu kaydetti.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de diplomalarını alan subay ve astsubayları tebrik etti.

Vatandaşın her türlü huzur ve güvenliğini sağladıklarını belirten Çetin, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Orgeneral Çetin, mezun öğrencilerin görevlerini başarıyla yapabilecek mesleki bilgilerle donatıldığını ifade ederek, "Bizler, yalnız emniyet ve asayişi sağlayan kolluk kuvveti olarak değil, görev yaptığımız yerlerde, yeri geldiğinde kimsesizlerin kimsesi olarak vatandaşlarımızı destekleyen, yardım eden, öğreten ve yol gösteren bir kolluk kuvveti olarak da halkımızın 7/24 yanında, yakınında ve yardımında olacağız" dedi.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Başkan Erdoğan
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