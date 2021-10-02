Bakan Soylu, Bursa'da yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi

Kendilerine sorumluluklar yükleyen coğrafyanın evlatları olduklarını belirten Soylu, şunları ifade etti:

"Yetim başı okşayanı ödüllendiren bir inancın mensuplarıyız, buradan hiçbir zaman ayrılmayız. Bizatihi düşünmek, bir araya getirmek ve bir arada olmak bile inanıyorum, bizim için hem bu dünyada hem de öteki dünyada büyük ama çok büyük bir sorumluluktur ve görevdir. Biz bu dünyayı bir sınav dünyası olarak görüyoruz. Acaba makam bizleri değiştiriyor mu, acaba para, pul, zenginlik, servet bizi değiştiriyor mu, acaba fiziki halimiz bizi değiştiriyor mu, acaba zenginliklerimiz kadar kayıplarımız da bizi değiştiriyor mu? Esas dünya ahir, öteki taraf. Acaba zengin oluyoruz da komşularımızı unutuyor muyuz? Acaba biraz varlıkla buluşuyoruz da dünümüzü, geçmişimizi unutuyor muyuz?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın her tarafındaki yalnız kalmış insanları dünyaya hatırlattığını söyleyen Soylu, değerlerden uzaklaştırmak için gayret gösterenlere aldırış edilmemesi gerektiğini kaydetti.

"BİZE BIRAKILAN EMANETLERE HİÇBİR ZAMAN SIRTIMIZI DÖNMEDİK"

Bakan Soylu, değerlerine sahip çıkanlardan olacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İdlib'de 3,8 milyon insan var, Fırat Kalkanı bölgesinde 1,2 milyon insan var, Afrin'de 600 bin insan var, Tel Abyad, Rasulayn'da 300 bin insan var. Eğer biz orada, o bölgede güvenli sahayı oluşturmamış olsaydık... Orada yetimler var, yetim evleri var. Biz o kadar onurlu ve büyük bir milletiz ki bize bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik.

Bugün Sudan'dan Yemen'e kadar bilinmesini isterim ki Afrika'nın ismi bilinmedik ülkelerine kadar bu milletin evlatları, bizim dinimizin, inancımızın, Allah'ımızın bize emrettikleri, Peygamber Efendimizin bize nasihat ettiklerinin hiçbirisinden kopmadan, dünyaya şu anda coğrafyasında bulunduğumuz, bize büyüklerimizin emanet ettiği bütün ahlaki değerleri ve bütün medeniyetimizi nakşetmeye çalışıyoruz. Onlar dünyaya tapınsınlar, onlar Batı'nın değerlerine tapınsınlar, bizim tapınaklarımız bellidir, biz Allah'ın bize emrettiklerinden başka hiçbir yere, Cumhurbaşkanımızın bize söylediği gibi, 'sadece Allah'ın önünde secde eden' bir milletin dışında başka bir anlayışın içerisinde olmayacağız."

"BİZİM DÜNYADAN BİR FARKIMIZ VAR, BEŞ VAKİT SECDEYE EĞİLDİĞİMİZDE UNUTMUYORUZ"

İçişleri Bakanı Soylu, son iki yıldır Türkiye'nin birçok sıkıntıdan geçtiğini ancak salgın, deprem, sel gibi olaylarda her noktaya ulaşan bir devlet anlayışının olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla İdlib'e gittiğini belirten Soylu, "İdlib'e ilk gittiğimizde orada insanların durumlarını gördük, kolu, ayağı kesik çocuklar, yaşlı kadınlar, çaresiz ve umutsuz gözlerle 'yarın ne olacağım' endişesinde olan insanlar. Yırtık çadırlar, 'akşam ne yiyeceğim' endişesinde olan insanlar, biz büyük bir milletiz, hiç o bölgeleri yalnız bırakmadık. Oralara Cumhurbaşkanımızın talimatıyla briket evler yaptık, altyapıları, kanalizasyonları, çocuk parkları, okulları, camileri, hastaneleri, güvenlikleri, ticaret hayatlarını yeniden canlandırmaya çalıştık. Bizim dünyadan bir farkımız var, beş vakit secdeye eğildiğimizde unutmuyoruz, Allah'ın en şerefli olarak yarattığı insanları, Allah'ın bize emirlerini." diye konuştu.

Soylu, dünyanın Türkiye'ye teşekkür etmesi gerektiğini dile getirerek, Türkiye'nin dünyanın ruhunu tamir ettiğini kaydetti.

"O YETİM ÇOCUKLARI BURADA YALNIZ BIRAKAMAYIZ"

Yıllar önce Sudan'a yaptığı ziyareti anlatırken gözleri dolan Soylu, şunları söyledi:

"Bir genç kız gördüm, 20 yaşında. 'Ne işin var burada?' dedim. 'Ne kazanıyorsun, nerede çalışıyorsun?', 'Bir şey kazanmıyorum.' dedi. O yetim çocukları burada yalnız bırakamayız. Dünya adaletten koptukça ve birileri Batı'ya tapındıkça Allah onları uyaracak ve Allah onlara doğruyu gösterecek. Doğru burası ve doğru sizsiniz. Burası bir cennet bahçesi gibi şu anda ve o kadar güzel ki, o kadar güzel görünüyorsunuz ki. Burayı bir araya getirenlere söylüyorum, çok büyük mükafatlarınız olacak. Belki farkında değilsiniz, bu dünyada da öteki dünyada da o mükafatlarla karşı karşıya kalacaksınız. Ülke olarak yapacak çok işimiz var, millet olarak yapacak çok işimiz var. Cumhurbaşkanımızın yapacağı çok iş var, Cumhur İttifakı'mızın yapacağı çok iş var."

Soylu, konuşmasının ardından yetim ve öksüz çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve masaları dolaşarak hem sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi.

Programa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri ve diğer ilgililer de iştirak etti.

Soylu, programın ardından Başdanışmanı Harun Akın'ın oğlu Enis Yiğit Akın ile İlge Tüzün'ün nikah törenine katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın kıydığı nikahta şahitlik eden Soylu, evlilik cüzdanını geline vererek çifte mutluluk diledi.