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16 Ocak 2022 Pazar 17:39:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 17:39:00

Bakan Soylu: Biz değerlerimiz üzerindeki vesayeti yıktık attık

Kaynak: AA

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Bakan Soylu: Biz değerlerimiz üzerindeki vesayeti yıktık attık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, değerlerimiz üzerindeki vesayetin yıkıldığını belirterek, "Siz, onların, o çocuklarımızın dini birliğinin İslam'la birleşmesi konusundaki, eğitim alması konusundaki yobazlıklarına bakmayın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop Valiliğince Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Sinop Muhtarlar Buluşması" programında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı olarak muhtarlık müessesesinin hem hizmet götürme hem de sorunların aşılması noktasında ne denli önem arz ettiğini bildiklerini söyledi.

Sel, deprem, yangın gibi doğal afet süreçlerinde muhtarların çok önemli görevler üstlendiklerini anlatan Soylu, "Bunlarla bitmedi, muhtarlarımız pandemi sürecinde de hep bizlerin yanında olarak vatandaşlarımıza hizmet ettiler" diye konuştu.

"MUHTARLARIMIZIN TALEPLERİNİ KARŞILIYORUZ"

Soylu, muhtarlığın Türkiye'nin mevcut idari sistemi durdukça hep var olacağını belirterek, "Biz de bu süreçte muhtarlarımız ile ilgili adımlar atmaya çalıştık. Bir, muhtarlık maaşları arttı. İkincisi SSK primleri ilave edildi, eskiden yok idi. Üçüncüsü silah ruhsatları ömür boyu var olmuş oldu. Yine muhtarlık bilgi sistemini kurarak, muhtarlarımızın taleplerini karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni bir muhtarlık düzenlemesi üzerinde çalışıldığını vurgulayan Soylu, TBMM'ye iletilen düzenlemeyle ilgili gerekli adımların yakın zamanda atılmasını beklediklerini aktardı.

Süleyman Soylu, Ankara'da bir muhtarlık evi yapacakları bilgisini paylaşarak, "Dün de imzasını attım. Arkadaşlardan 19 Ekim'e yetiştirilmesini istedim. Hem istediğiniz gibi kalabileceğiniz hem de misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz bir yer olacak" açıklamasında bulundu.

"Çocuklarımız inancımız ve değerlerimizle büyüyecekler"

BAKAN SOYLU, SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Biz değerlerimiz üzerindeki vesayeti, inancımız üzerindeki vesayeti, kıyafet ve kimliklerimiz üzerindeki vesayeti yıktık attık mı? Attık. Siz, onların, o çocuklarımızın dini birliğinin İslam'la birleşmesi konusundaki, eğitim alması konusundaki yobazlıklarına bakmayın. Onların söyledikleri sözün bir hükmü söz konusu değildir. Bizim çocuklarımız inancımız ve değerlerimizle büyüyerek yaşayacaklardır. Biz medya üzerindeki vesayeti yendik mi? Sen bize insansız hava aracını vermezsin, mühimmat vermezsin, savunma sanayisi ile ilgili bizim terörle mücadele edeceğimiz araçları vermezsin, bizim üzerimize vesayet kurarsın, onu da yendik mi? Yendik. Biz bize, Avrupa ve Amerika üzerinden parmak sallayarak kurulmak istenen vesayeti yendik mi? Yendik. Şimdi tek vesayetimiz kaldı, ekonomik vesayet. Yani dolarla, kurla, faizle bizlerle oynamak isteyenlere nasıl bugüne kadar vesayetleri yenerek bir ders vermişsek şimdi de Türkiye'yi ayaklarının üzerinde tutacak, Türkiye'nin cari açığını tamamen ortadan kaldıracak, Türkiye'yi bir üretim, yatırım, istihdam merkezi modeli haline getirecek bir model kuracağız ve bu modelle birlikte de başarılı olacağız. Öyle bir başarılı olacağız ki herkes Türkiye modelinin arkasından gidecek ve bundan sonra 'Biz dünyaya hakimiz' diyenler de avuçlarını yalayacaklar."

Programa, Vali Erol Karaömeroğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, diğer ilgililer ve muhtarlar katıldı.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu ak parti
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