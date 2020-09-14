  • BIST
    1109.3
  • Dolar
    7,4955
  • Euro
    8,9027
  • Altın
    468,5310
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'nın teklifine Türkiye'den sert cevap! 'Muhatabımız Rum kesimi değil'
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: 21 Aralık'ta tamamlamış olacağız
21 ilde FETÖ'ye operasyon!
Medipol Başakşehir, Kenan Karaman ile anlaştı
Avrupa'da transfer döneminin şampiyonu Chelsea
Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı yorum! Ege ve Doğu Akdeniz'de oyunu değiştirebilir
17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
AB'den Rusya'ya şok! Kırım seçimlerini tanımadı
Suriye'de Türk Kızılayı aracına silahlı saldırı: Bir şehit, bir yaralı
Bakan Akar: Kıbrıs'ı milli meselemiz kabul ediyoruz
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 etkisini gösteriyor
DSÖ'den kritik açıklama! Ekim ve kasım aylarında ölümler daha sert geçecek
Bakan Soylu: Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik
Japonya'da LDP'nin yeni başkanı Suga Yoşihide oldu
Lübnan'da yeni hükümet için önemli gün
Türkiye'den net mesaj! Doğu Akdeniz'de geri adım atmadık
Sanayide çarklar dönüyor! Üretim temmuzda yüzde 8,4 arttı
İletişim Başkanı Altun: En sert şekilde cevap verilecektir
Türkiye'de Doğu Akdeniz açıklaması: Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu
Antalya uçağında kadın yolcuya 'ırkçı' saldırı
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Yemen'de BAE'nin desteklediği gruba çağrı: En kısa sürede çekilin
14 Eylül 2020 Pazartesi 10:59:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 11:34:00

Bakan Soylu: Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik

Kaynak: IHA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi açıklamada bulundu. Terör örgütünün insan kaynağının bitme noktasında olduğunu belirten Soylu, "Bu yıl sadece 35 kişi dağa çıktı. Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüs salgını ile ilgili tespitlerde bulundu.

Bakan Soylu'nun konuşmalarının satır başları;

Virüs salgını da bize gösterdi ki; standartlarına kavuşmak istediğimiz Avrupa ve ABD'nin sağlık sistemi, bizden kesinlikle daha iyi değil" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?

Bu yıl sadece 35 kişi dağa çıktı. Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik.

Bir bilanço vereyim: 2014-2019 döneminde uzaklaştırılan belediye başkanlarından 94 kişiden 63'ü hakkında ilk derece mahkemelerinin verdiği ceza, toplam 628 yıl 908 ay 323 gün... Bunların bir üst derece mahkemelerde kesinleşen cezaları ise toplam 126 yıl, 230 ay ve 62 gündür.

Şu HDP'de aklı başında olan bir tek kişi yok mu yahu, tek bir kişi?

Ayrıntılar geliyor...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER