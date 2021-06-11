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11 Haziran 2021 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 17:30:00

Bakan Soylu, 'Avrupa Uyuşturucu Raporu 2021'i paylaştı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa; Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa; Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu" dedi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa 'mal' bulmakta zorlanıyor. Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa; Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu"

Bakan Soylu, mesajında 'Avrupa Uyuşturucu Raporu 2021'i de paylaştı. Türkiye- Avrupa istatistiklerine göre, ele geçirilen eroin miktarı, 29 Avrupa ülkesinde 8 bin 624 kilo olurken, Türkiye'de 20 bin 165 kilo oldu. 29 Avrupa ülkesinde 5 milyon 444 bin 451, Türkiye'de ise 8 milyon 695 bin 605 ecstasy hap ele geçirildi. 29 Avrupa ülkesinde 3 milyon 686 bin 482 kök kenevir ele geçirilirken, Türkiye'de bu rakam 42 milyon 276 bin 694 oldu.

Görselde, 'Terör ve suç örgütlerinin can damarını kestik' mesajı da yer aldı.

Etiketler : Terör ve suç örgütleri Bakan Soyl Avrupa Uyuşturucu Raporu 202
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