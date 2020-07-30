Bakan Soylu, Ankara-Aksaray kara yolunda denetlemelere katıldı

Ankara'dan helikopterle Aksaray'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara-Aksaray kara yolunda havadan incelemede bulundu.



Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz'dan trafik denetlemesi hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Aksaray Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasına katılan Soylu, sürücü ve yolculara uyarıda bulundu, durdurulan araçlardaki yolcu ve çocuklara hediye verdi.

Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada kaza olduğunda, kazanın etkisini en aza indirebilecek emniyet kemerinden daha farklı bir icadın çıkmadığını söyledi.

Soylu, İslam aleminin arife gününü ve Kurban Bayramı'nı kutladı.

"Allah, Türk milletini ve İslam alemini nice bayramlara ağız tadıyla ulaştırmasını nasip etsin" diyen Soylu, şöyle konuştu:

"Tüm niyazımız, duamız bu. Şu anda Aksaray'da yol denetimindeyiz. Bugün bütün Bakanlık olarak tam kadro sahadayız. Türkiye'nin tüm bölgelerinde gerek bakan yardımcılarımız olsun gerek genel müdürlerimiz olsun gerekse de müfettişlerimiz olsun, illerde valilerimiz ve emniyet müdürlerimiz ve jandarma komutanlarımızın her biri görevlerinin başında. Bir tek amacımız var, bu bayramın sevincini hüzne döndüren trafik kazalarını en az seviyeye indirebilmek. Bu konuda çok ciddi bir çalışma ortaya koyuyoruz. Bir taraftan şu ana kadar 12 bin 400 ekibimiz görevinin başında. Yaklaşık 162 bin 800 personelimiz bayramın sonuna kadar hem jandarmamız hem emniyet personelimiz sürekli olarak görev yapacaklar. Türkiye'nin 50 ayrı kara noktasında çok üst düzey bir güvenlik tedbirimiz var. Son 3 yılda kara noktalarının nerede olduğuna yönelik bir analiz ortaya koyduk. Yoğunluk olan bütün bölgelerde de yaklaşık 20'nin üzerindeki vilayette ve bunların içerisindeki bazı alanlarda en yüksek tedbirleri almaya çalıştık."

Soylu, kaza kara noktalarına karşı tüm tedbirleri alarak "dikkatli olmanın", yapılması gereken en önemli konu olduğunu vurguladı.

"En önemli" ikinci konunun ise "kurallara uymak" olduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Üçüncü konu ise sabırlı ve hoş görülü olabilmek. Özellikle şunu ifade edeyim. Şu anda İstanbul'da çıkışlarda akıcı bir yoğunluk söz konusu ama en önemli yoğunluğun yaşandığı yerler, bunu da şuna bağlıyoruz, geçen yıllardaki bayramlarda toplu taşıma önemli bir etkendi. Fakat Kovid-19 sebebiyle vatandaşlarımız daha ziyade, gerek memleketlerine gerekse tatil beldelerine ve yörelerine daha ziyade özel otomobilleriyle gidiyor. Ya kendi özel otomobillerini kullanıyorlar veya kiralık olarak. Trafikteki yoğunluğun çok arttığını, özellikle toplu taşımadaki otobüslerin, toplu taşıma sefer sayılarının yaklaşık yüzde 30 civarında düştüğünü, yolcu miktarının da yüzde 50 düştüğünü düşünürsek ama elimizde bir başka rakam daha var. Özellikle Gerede istikametine normal zamanın 4 katı kadar bir trafik yoğunluğu var. Özellikle Samsun istikametinde normal zamanın 4 katı kadar bir trafik yoğunluğu var. Normal araç hareketliliğinde geçen bayramlara oranla yüzde 30 civarında bir artış söz konusu. Yani toplu taşımanın özel araçlara kaydığını söylemeliyiz."

Soylu, İzmir civarında çok fazla yoğun bir trafiğin olmadığını ciddi bir akıcılığın olduğunu ama Muğla, Bodrum, Aydın ve Marmaris civarlarında çok ciddi bir yoğunluk olduğunu ifade etti.

Özellikle Karadeniz'de Gerede, Karabük, Çorum, Çankırı ve Samsun istikametine kadar çok yoğun bir kalabalığın olduğunu aktaran Bakan Soylu, "Trakya'da da Çorlu etrafında bir yoğunluk söz konusu. İnşallah Aksaray'ın çevre yolununda da burada da aynı akıcı yoğunluk aynı noktaya gelecek. Yine Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya doğru da bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

"ARAÇ SÜRERKEN LÜTFEN BAŞKA BİR ŞEYLE MEŞGUL OLMAYALIM"



Bunun için bütün sürücülerin ve yolcuların emniyet kemerini takmasını istediklerini anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Bütün kontrollerimiz de buna yöneliktir. Yol ve araç standartlarımız iyi. Gaza basmamalıyız. Yani yasal limitler içerisindeki hız limitlerine uymalıyız. Araç sürerken lütfen başka bir şeyle meşgul olmayalım. Yani araç sürerken cep telefonu kullanmamak gerekiyor. Evinizden mutlaka çıkarken seyahat planı yapın. İki saatte bir, 10 dakika mutlaka mola verin. Şerit ihlaline lütfen dikkat edin. Yaya geçitlerine ve yaya trafiğine dikkat etmek lazım. Bisiklet ve motosiklet kazalarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli meselelerden bir tanesi de özellikle yolculuğumuzu yaparken sabırlı ve hoş görülü olmak. Kazaların önemli bir bölümü varış noktasına bir mesafede olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Bu söylediklerime azami oranda riayet edilirse zannediyorum ki burada kazaları en az noktaya indirebilecek bir sonucu, bayram sonunda hep beraber yaşamış oluruz."

"Özellikle bayramlaşmaları ve ziyaretleri kısa tutalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştuğunu da ifade eden Soylu, "Trafikle ilgili tedbirleri anlatırken salgınla ilgili tedbirleri de ihmal etmememi söyledi. Özellikle bayramlaşmaları ve ziyaretleri kısa tutalım. Büyüklerimizle mesafemizi iyi ayarlayalım." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, herkesin "Maskesiz bir adım atmamayı" kural kabul etmesini istedi.

Soylu, daha sonra helikopterle Afyonkarahisar'a hareket etti.