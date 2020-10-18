18 Ekim 2020 Pazar 16:31:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 16:44:00
Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi
Kaynak: AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla" açıklamasında bulundu
Bakan Soylu: Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla" dedi.
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