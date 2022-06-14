Bakan Soylu duyurdu! Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler yakalandı

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14 Haziran 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 15:00:00

Bakan Soylu: Afrin'de Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Şu anda Afrin'de, Amanoslara sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçirdi.' dedi.

Soylu, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma heyetini makamında kabul etti.

Bakan Soylu, kabuldeki konuşmasında şunları söyledi:

"Bu ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinden tezkere alıp tekrar göreve devam etme arzusunu ortaya koymak istediğinde, bu ülkenin ana muhalefet partisi 'siz buraya gidemezsiniz' dedi. İradesini öyle ortaya koydu. Size son gelişmeyi söyleyeyim. Şu anda Afrin'de, Amanoslara sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçirdi. Peki Afrin'de jandarma, polis olmasa Afrin'de güvenliği sağlamasak bu teröristler Amanoslara sızar mı sızmaz mı? Zihinleri burunlarının önünü dahi göremeyecek derecede daralmış olanlara buradan bizim bir tavsiyemiz var. Tavsiyemiz net ve açıktır. Lütfen bu ülkenin ve milletin menfaatlerine odaklanın ve insanlığın menfaatlerine odaklanın.

Sınırın ötesinde bu görevleri canı pahasına yapanlar, arkadaşlarımızın istihbaratımızın, jandarmamızın, emniyetimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortaya koyduğu büyük fedakarlıkları heba edebilecek politikalar geliştirmeyin. Ateş topuna dönen coğrafyadan milletimizi emin kılan bir anlayışa sadece siyaset uğruna saldırmayın. Onların moralini bozacak adımlara teşebbüs etmeyin."

Teyakkuzda, tetikte ve takipte olduklarını dile getiren Soylu, millet ve devletin bütün kurumlarıyla sorumlulukların altından kalktığını söyledi.

"BUNLAR MİLLETVEKİLİ DEĞİL, YÜZ KARASIDIR"

Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın talimatıyla yapılması planlanan yasadışı yürüyüşe izin verilmediğini belirten Bakan Bakan Soylu, "Duran Kalkan'ın talimatıyla harekete geçen milletvekilleri; kimliklerini, yozluklarını, aşağılıklarını bu millete yansıtmayı biz temizlemeden terörle mücadelemiz sona ermeyecektir. Bunlar milletvekili değil, yüz karasıdır. Duran Kalkan talimat verdi. Tam bir aydır HDP denilen PKK'nın siyasi uzantısı, 'acaba biz Gemlik'te sözde tecride karşı, Öcalan'a yönelik destek yürüyüşü yapabiliriz' anlayışında oldu" diye konuştu.

"POLİSİMİZE KARŞI GİRİŞİLEN DAVRANIŞIN BEDELİ AĞIR OLACAKTIR"

İstanbul'da polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'le ilgili konuşan Bakan Soylu, "Şunu ifade etmek istiyorum, polisimize karşı girişilen davranışın bedeli ağır olacaktır. Sadece durmak suretiyle yasadışı bir terör gösterisini engellemeye çalışan bir polisimize karşı yapılan bu davranışın bedeli ağır olacaktır" dedi.

Etiketler : Jandarma Teşkilatı Saliha Aydeniz PKK BAKAN SOYLU
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