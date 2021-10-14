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Bakan Soylu: Afet yönetimi iş birliğimizi üst düzeye çıkartmak istiyoruz
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14 Ekim 2021 Perşembe 00:26:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 00:26:00

Bakan Soylu: Afet yönetimi iş birliğimizi üst düzeye çıkartmak istiyoruz

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Azikeev ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve afet yönetimi konusunda iş birliği ele alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Azikeev ile bir araya geldi.

Soylu, Azikeev ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bizim nazarımızda Bişkek neyse Ankara odur. Bu yüzden sizi bir misafir olarak değil, burada ev sahibi olarak görüyoruz" diyen Soylu, Kırgızistan ve Kırgız halkının Türk halkının kalbinde daima müstesna bir yer tuttuğunu vurguladı.

Soylu, şunları ifade etti:

"Özellikle bu ziyaretinizde birçok kurumumuzla temas ettiniz. Afet konusunda Türkiye'nin de kendine ait çok önemli tecrübeleri var. Son dönemde bunu daha çok görüyoruz. Yakın ülkelerin, dost ülkelerin, hatta tüm ülkelerin afet kapasitesini, birbirlerinin afet kapasitesini değerlendirmesi söz konusu oldu. Bunların her birini değerlendireceğimiz ve bu konuda tecrübelerimizden, kapasitelerimizden ne şekilde istifade edeceğimizi ortaya koyacağımız toplantıyı inşallah gerçekleştireceğiz.

Öncelikle afet yönetimi alanındaki iş birliğimizi en üst düzeye çıkartmak istiyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Bununla ilgili kurumlarımızın ortak çalışmalarının da çok önemli neticeler vereceğine olan inancımız tam. Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum. Bizi memnun ettiniz. Bu kardeşlik inşallah sadece bizim ülkelerimize değil, coğrafyamıza da huzur, barış ve zenginlik getirir."

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kırgızistan Doğal Afet
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