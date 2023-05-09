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09 Mayıs 2023 Salı 07:21:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 07:21:00

İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu! 310 kişi gözaltında

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin detayları paylaştı.

Tespit edilen 310 şüpheli gözaltına alındı şu saate kadar. Hala operasyonlar devam etmektedir. Uyuşturucuyla mücadelede Türkiye büyük bir basiret ve dirayet göstermektedir.

Uyuşturucuya bağlı ölümler 941'den 270'e son 5 yılda düşürülmüştür. Ve bu nereden bakarsanız 3'te 1'ine bir düşüşü ortaya koymaktadır. Bu sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede ortaya koyduğu konseptin ve bunun bütün güvenlik kurumlarımızın bütün mücadeleci kurumlarımızın bizatihi kendi operasyonlarıyla birlikte yön vermesiyle sağlanmıştır.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 310 şüpheli Kökünü Kurutma Operasyonu
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