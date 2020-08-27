Bakan Soylu: Giresun'a yardımlar bugün başlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketinde 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Soylu "İyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Zarar gören esnafımız için ödemeler bugün başlıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketinde 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Bakan Soylu: İyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Zarar görenler için ödemeler başlayacak
Soylu, "Tespit edilen 250 esnafa hasarları için bugün ödeme başlayacak. Esnaf için 5 milyon lira yardım yapılacak, 9 köy yolu açma çalışmaları devam ediyor"
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