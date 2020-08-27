Bakan Soylu: Giresun'a yardımlar bugün başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketinde 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bakan Soylu: İyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Zarar görenler için ödemeler başlayacak

Soylu, "Tespit edilen 250 esnafa hasarları için bugün ödeme başlayacak. Esnaf için 5 milyon lira yardım yapılacak, 9 köy yolu açma çalışmaları devam ediyor"