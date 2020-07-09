Bakan Soylu'dan Bakan Soylu 2. havai fişek patlamasıyla ilgili önemli açıklama

Sakarya'daki 2. havai fişek patlamasıyla ilgili soruştuma başlatıldı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da meydana gelen 2. havai fişek patlaması ile ilgili, "İdari ve adli soruşturma başladı" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Sakarya'daki patlamada yaralanan 6 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu olayda kimin ihmali varsa gerekli işlem uygulanacak" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: (Sakarya'daki patlamada, patlayıcıları jandarmanın taşıması) Buradan bunların (patlayıcı) muhafazasını, naklini, taşımasını ve imhasını yapmak üzere görevlendirilecek kişiler; ilkeler, kurallar, tüzükler ve kanunlar çerçevesinde uzman kişilerdir. Bu da kolluk kuvvetimizdedir. Bunun muadili başka bir şey söz konusu değil. Başsavcılığımız koordinasyonunda yürütülen ki başından beri böyle bu mesele de Başsavcılığımızda. Jandarma bölgesi olması hasebiyle jandarmaya bu yetkiyi verdi." dedi.



Bakan Soylu patlama bölgesinde yaptığı açıklamada, 'Bu fabrikanın buradaki çalışma iznini Sakarya Valiliği ilk önce askıya alacak ardından da iptal işlemlerini gerçekleştirecek." dedi.

Hendek'te 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 Temmuz Cuma günü meydana gelen fabrikadaki patlamada patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların emniyetli alanda, kontrollü patlatılmasına karar verildi. Hendek Belediyesi'ne ait kamyona yüklenen patlamamış havai fişekler, bugün Adapazarı'nın Taşkısığı mevkisinde bulunan taş ocağına getirildi. Kamyondan taş ocağındaki çukura patlayıcılar boşaltılırken, saat 11.30 sıralarında, patlama meydana geldi. Patlama sesi, kentin birçok noktasından duyulurken, dumanlar da gökyüzüne doğru yükseldi. Bölgeye ihbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralananları ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırdı. Patlamanın olduğu alanda kontrollü patlatma için bulunan 3 jandarma şehit oldu. Şehit jandarmalardan 2'sinin, patlayıcı madde imha timinden oldukları belirtildi. Kamyon şoförü ve 11 jandarma personeli ise yaralandı. Patlama bölgesinde kamyondan geri, demir yığınının kaldığı görüldü.

"ÇALIŞMA İZNİ İPTAL EDİLECEK"

Bakan Soylu bölgeden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Özellikle bu konularda uzman, patlayıcı maddeleri imha timlerimiz var. Onlar geldi. Ormana yakın bir alandan daha uzağa, daha emniyetli bir alana taşınmak istendi.

Burada iki türlü patlayıcı var. Birincisi depolarda var olan patlayıcılar. Depolarda var olan ve soğutulan patlayıcılar henüz oradalar. Esas ortak noktada olan ve bizim tahmini 16,5 ton olarak söylediğimiz patlayıcının 15 tonu patlatılmıştı. Bugün, yarın en geç tamamlanacaktı böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Diğer patlayıcılar oradaki depolarda hala.

Bizi ve memleketimizi üzen bir hadise ile karşı karşıya kaldık. 12 yaralı vardı. Hastanelerde 6 yaralımızın tedavisi sürüyor. Aracı süren şoförümüz ve 2 jandarmada kontrol amaçlı hastanede tutuluyor. Adli ve idari soruşturmalar devam ediyor

Can ve mal güvenliği açısından tüzük açısından neler yapılabileceğini değerlendirmelerle ortaya koyduk. Bu fabrikanın buradaki çalışma iznini Sakarya Valiliği ilk önce askıya alacak ardından da iptal işlemlerini gerçekleştirecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız hemen talimat verdi resen buranın bu konudaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacaklar. Böylece hakikaten son günlerde yaşadığımız hem Sakarya'yı üzen hem ülkemizi de insanlarımızı da derinden üzen bu meseleyle ilgili hem adli hem de idari soruşturmalar çerçevesinde çıkan sonuçlara yönelik nereye vardığımızı, nasıl bir adım attığımızı kamuoyuna arz etmeyi de kendimize bir görev olarak addediyoruz.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Adapazarı’nda taşocağında havai fişeklerin imhası sırasında meydana gelen patlamada Jandarma Astsubay Çavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Monga şehit oldu. Patlamada yaralanan Hendek Belediyesi’nde görevli kamyon sürücüsü 3 çocuk babası Fatih Üretmen (31) tedavi altına alındı.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da 3 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan 11 jandarma personeli ile kamyon şoförünün tedavi altına alındığını bildirdi.

Adapazarı ilçesinde patlamanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Temmuz'da Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından geçen hafta cumartesiden itibaren yaklaşık 15 tonluk patlayıcının hem buraya hem de farklı bir noktaya taşınmaya başlandığını söyledi.

Soylu, diğer yerin ormana yakın olması münasebetiyle havai fişeklerin burada patlatılmasının daha doğru olduğuna karar verildiğini dile getirerek, "Bu patlamanın başında da bizim Ankara'dan gönderdiğimiz jandarmamıza bağlı patlayıcı madde imha timimiz var, tabii başında bir komutanımız var. Onların sevk ve idaresinde, savcılarımızın kontrolünde ve yönetiminde bir patlatma işlemi gerçekleşti. 15 tonluk bir patlatma işlemi bugüne kadar gerçekleştirildi. Son 1-1,5 tonluk bir patlamaya hazır patlayıcı varken hepimizi üzen, derinden yaralayan bu müessif olay başımıza geldi." diye konuştu. Bakan Soylu, elinde tuttuğu patlayıcılara ait fitilleri kameralara doğru göstererek, şöyle devam etti:

"Bunları buraya patlatmak için getirdiler. İşte bunlar genelde orada da soğutuluyorlar, burada da... Buna yönelik bir usulle birlikte bu mühimmatlar imha edilir. Şimdi buraya getirip, burada boşaltma esnasında neden olduğunu yapılacak adli ve idari soruşturmalar sonucunda hepimizin anlayacağı bir patlama meydana geldi. Maalesef bu patlamada 2'si patlayıcı madde imha timinden olan biri Ankara'dan, biri İstanbul'dan buraya görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız şehit oldu. Birisi de alanın güvenliğini sağlamakla sorumlu olan jandarma personelimiz şehit oldu. Aracın şoförü şu anda ağır yaralı, hastanede. Ameliyatta olduğu bilgisini aldık. Yine Kocaeli'de hastaneye sevk edilen bir jandarmamız var. Yine aynı zamanda kaburgasında hafif bir ağrı olan veya patlamadan mütevellit bir ağrı olduğunu bildiğimiz bir jandarma personelimiz var."

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Patlamada yaralanan 11 jandarma personeli ile kamyon şoförünün tedavi altına alındığını aktaran Soylu, "3 arkadaşımızın dışında diğerlerinin herhangi bir hayati tehlikesi veya herhangi bir sıkıntısı yok. Hayati tehlikesi olan da bir tek kamyon şoförü olan arkadaşımız var. Ona da şifalar diliyoruz. Bütün sağlık ekipleri elinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Kocaeli'ye sevk edilen de hafif bir yanık var, yine patlamadan mütevellit zannediyorum. Onu da orada tedavi altına aldılar. Hem bu konuyla hem öncesiyle ilgili adli ve idari soruşturma aynı şekilde devam ediyor. Bu konuya ilişkin de hem mülkiye müfettişi hem jandarma, emniyet müfettişi biraz sonra alana intikal ederler. Savcılarımız zaten meseleyi araştırıyorlar, hem adli hem idari soruşturma sonucunda bir eksiklik varsa da elbette buna ait takibatı yapacağımızı ve sonuçlandıracağımızı da ifade etmek istiyorum. Bunlar bizim evlatlarımız. Burada yine görevlerini yerine getirirken böyle bir elim olayla karşı karşıya kaldılar. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.