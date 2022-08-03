Narkoterör'e bir darbe daha

Bakan Soylu açıkladı! Narkoterör'e bir darbe daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21.200 kök skunk, 152 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Narkoterör'e bir darbe daha... Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında; 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21.200 kök skunk, 152 kg esrar ele geçirildi. Terörün finansmanına da, çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz. Jandarmamıza tebrikler" mesajını paylaştı.