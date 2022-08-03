Bakan Soylu açıkladı! Narkoterör'e bir darbe daha
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında; 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21.200 kök skunk, 152 kg esrar ele geçirildi" dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21.200 kök skunk, 152 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Narkoterör'e bir darbe daha... Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında; 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21.200 kök skunk, 152 kg esrar ele geçirildi. Terörün finansmanına da, çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz. Jandarmamıza tebrikler" mesajını paylaştı.
Narkoterör'e bir darbe daha❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 3, 2022
Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında;
3️⃣ MİLYON 3️⃣2️⃣9️⃣ BİN
KÖK KENEVİR
21.200 KÖK SKUNK
152 kg ESRAR
ELE GEÇİRİLDİ
Terörün finansmanına da, çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz. @Jandarma'mıza tebrikler�� pic.twitter.com/DDD15uaFhu