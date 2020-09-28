28 Eylül 2020 Pazartesi 18:37:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 18:38:00
Bakan Soylu açıkladı: Kırmızı listeye bir çizik daha
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
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