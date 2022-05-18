Bakan Soylu: Bir baron daha içeride

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18 Mayıs 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 18:00:00

Bakan Soylu açıkladı: Bir baron daha içeride... Epeydir peşindeydik

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir baron daha içeride, gözaltında şu an. Epeydir peşindeydik. Urfi Çetinkaya'nın kardeşi şu anda gözaltında" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

KILIÇDAROĞLU'NA SADAT TEPKİSİ

Hangi konuyla alakalı olursa olsun SADAT'ın önüne gidene kadar, Et ve Süt Kurumu'nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme ortaya koy da görelim. Bu konunun üstünü örtemezsin. Bu Türkiye'ye bir ihanettir. Sen Türkiye'nin geleceğini Avrupalı bir büyükelçiye pazarlayamazsın

"CHP İNÖNÜ'NÜN PARTİSİDİR, İNÖNÜ ATATÜRK KARŞITIDIR"

Bu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi değil, İnönü'nün partisidir, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk ile hiçbir ilgisi yoktur. Neden İnönü'nün partisidir? Çünkü İnönü, Atatürk karşıtıdır. Bugün uyguladığı politikada İnönü politikasıdır. İnönü politikası dedikodu politikasıdır, iftira politikasıdır. Batı ile işbirliği yaparak iktidarı ele geçirme politikasıdır.

"BİR BARON DAHA İÇERİDE"

Bir baron daha içeride, gözaltında şu an. Epeydir peşindeydik. Urfi Çetinkaya'nın kardeşi şu anda gözaltında.

Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) yapay zeka programı, bu bizim yeni çocuğumuz, 52 kilo patlayıcı yakalamıştık, o patlayıcıyı bununla yakaladık. ASENA programı bize alarm üretti, dedi ki 'burada bir kaçakçılık meselesi var', biz uyuşturucu için gittik, 52 kilo patlayıcı çıktı.

Etiketler : Uyuşturucuyla Mücadele ASENA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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