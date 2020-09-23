  • BIST
    1105.84
  • Dolar
    7,6801
  • Euro
    9,0000
  • Altın
    466,3690
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail heyeti Bahreyn'de! İlişkileri normalleştirme anlaşmasını görüşecekler
Emine Erdoğan'dan, 'Dünya İşaret Dili Günü' paylaşımı
TEKNOFEST 24 Eylül'de Gaziantep'te başlıyor... İşte açılış programı
Kütahya'da virüsten ölen adamın tabutunu da yaktılar
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! Kaymakamlık fark etti
Yeniden Antalya Limanı'nda!
Sevindiren haber: Vaka artışını şimdilik durdurduk
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan Cezeri açıkalması! Tarih verdi
İspanyollar duyurdu: Kalinic Beşiktaş'ta
Libya ordusu açıkladı: Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan helikopter düştü
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD, Tahran ile ekonomik savaşa girdi
Koronavirüs vakalarında yeni rekor!
Başkan Erdoğan, Leyen ile video konferansla, Stoltenberg ile telefonla görüşecek
Fetullahçı terör örgütünün avukatlık yapılanmasına operasyon! 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü yağdırdı: Bilgi döngüsü bizi çok etkiledi
Bakan Soylu'dan kira eleştirisi
Libya ordusu açıkladı: Wagner paralı askerlerini taşıyan helikopter düştü
Rusya'da "Son Ahit Kilisesi" dini gruba operasyon!
Bakan güzel haberi duyurdu: Çok daha ucuza mal edeceğiz
Mehmetçik'e özel olarak geliştirildi, kesintisiz atış imkanı
Rusya'da koronavirüs bilançosu artıyor: Vaka sayısı 1 milyon 122 bini geçti
ABD'den BAE'ye kötü haber! "Almak için yemin ettik" demişlerdi
Hakkında iddianame hazırlanan Erol Mütercimler'in 1,5 yıl hapsi isteniyor
23 Eylül 2020 Çarşamba 11:57:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 11:59:00

Bakan Soylu açık açık söyledi, kira eleştirisi yaptı: "Bir polisimiz Bodrum'da ev bulsun bakalım

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu. Bakan Soylu, İstanbul'a tayin ettikleri polislerin yüzde 45'inin İstanbul'a gitmek istemediğini açıkladı. Soylu, yüksek ev kiralarını eleştirdi. Soylu, "Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Bu kira meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Özellikle Doğu ve Güneydoğuda lojman konusunda çok daha fazla adım atmamız lazım. Buna ihtiyacımız var. Küçük de olsa, oraya giden 4-5 yıl görev yapacak arkadaşlarımıza hem güvenli hem emin hem de aileleriyle beraber olabileceği...

Bakın arkadaşlar eğer Doğu ve Güneydoğu'ya eğer bir başka vilayete bizim bakanlığımız rotasyon bakanlığıdır. Yani çakılı kadro bakanlığı değil bizim bakanlığımız. Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar; ben 4 yıldır içişleri bakanlığı yapıyorum. Boyuna arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bütün bunları ortaya koyacak bir değerlendirmeyi bir disiplinle sağlamaya çalışıyoruz.

Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Yani sadece mesele Doğu ve Güneydoğu değil. Ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Bu kira meselesi sebebiyle, İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar. Bir daha söyleyeyim mi? Ve netice itibariyle İstanbul'a tayin ediyoruz. Ama 'ben gitmek istemiyorum' diyor. Biz bunların her birini teker teker yönetmeye çalışıyoruz.

Onun için burada hepinize önemli görevler düşüyor. Çalışan arkadaşlarımızın moralini, performansını hem çalışma alanlarında hem de mümkünse kalabilecekleri yerlerde anlayışı gerçekleştirmeliyiz.

Mutlaka mevzuata tam hakim olun. Ben özellikle ailelerinize, mesai arkadaşlarınıza tekrar şükranlarımı hürmetlerimi ve saygılarımı ifade etmek istiyorum.

Ben bütün bu çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Son cümlelerim şunlar olacak. Bunu tüm arkadaşlarıma ifade etmeye çalışıyorum. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER