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06 Ekim 2023 Cuma 18:16:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 18:16:00

Bakan Şimşek'ten yabancı yatırımcı mesajı: "Çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor"

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü, Londra'da verimli toplantılar yapıldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü, Londra'da verimli toplantılar yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz. 29 Eylül'de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu. Bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurtiçi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra'da çok verimli toplantılar yaptık."

Etiketler : bakan şimşek yatırımcı londra
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