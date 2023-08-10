Bakan Şimşek TCMB rezervlerine dair son verileri paylaştı
Kaynak: IHA
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98.5 milyar ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi." ifadelerine kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98.5 milyar ABD doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar ABD doları seviyesine yükseldi." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının 2023 yılı mayıs ayı itibariyle brüt rezervlerini açıkladı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98.5 milyar ABD doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. Böylece son iki ayda rezervlerde 17.1 milyar ABD dolarına varan artış kaydedildi. Bu dönemde net rezervler ise 20.1 milyar ABD doları yükselişle 15.7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz."
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- Bakan Şimşek TCMB rezervlerine dair son verileri paylaştı