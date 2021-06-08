Bakan Selçuk'tan 'LGS'de aynı soru' iddialarına cevap

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt verdi. Selçuk, "İtiraz yolları belli, müracaat yolları belli. Delil olmayan konularda daha dikkatli olunmalı" dedi

Bakan Selçuk açıklamasından satır başları;

Soruların kendisiyle bir itiraz yok. Şu söylenebilir böyle bir delili olmazsa böyle somut şeyler olmazsa bu konuda daha dikkatli olmaları. Herkese daha dikkatli olmasını tavsiye ederim.

Bu bir sıralama ile ilgili bir konu. On binlerce başarılı olan ,çocuğumuz olduğunda başka problemler ortaya çıkıyor. Kontenjanımız belli. Arkadaşlarımız her türlü gereken tedbiri alıyorlar.