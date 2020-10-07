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07 Ekim 2020 Çarşamba 10:12:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 10:27:00

Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: Hastaneye gitmelerine gerek kalmayacak (İşgörmezlik ödeneği nedir, nasıl alınır)

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı son dakika açıklamasıyla Kovid-19 riski sebebiyle izolasyonda olan çalışanlar hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın iş göremezlik ödeneği alacağını kaydetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedavisi gören veya filyasyon ekipleri tarafından yüksek bulaş riski tespit edilen çalışanların sağlık kuruluşlarına başvurmadan iş göremezlik ödeneğinden faydalanacağını açıkladı.

İş göremezlik ödeneği nedir, nasıl alınır? İş göremezlik ödeneği sorgulama ekranı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid-19 riski sebebiyle izolasyonda olan çalışanlar hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın iş göremezlik ödeneği alacak" açıklamalarında bulundu. Peki, İş göremezlik ödeneği nedir, nasıl alınır?

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

İş görmezlik ödemesi; sigortalı çalışanların hastalanmaları, iş kazası geçirmeleri ya da meslek hastalığına yakalanmaları durumunda SGK tarafından mağdur olmasını önlemek maksadıyla çalışana yapılan ödeme anlamına geliyor. Ancak çalışanın SGK tarafından bu ödemeyi alabilmesi için hasta olduğunu kanıtlayacak bir rapor sunabilmesi gerekiyor. Çalışan; raporlu olduğu süre zarfında işvereninden maaş ödemesi almıyor. Bu süreç boyunca çalışana rapor parası ödeme işlemi SGK tarafından yapılıyor.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?

Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.

Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,

Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

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