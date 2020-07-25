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25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:50:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:16:00

Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: Bayramdan önce yatırılacak

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramından önce yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramının 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5’i ila 9’u arasında ödendiğini hatırlatarak, “Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz’da ödemeleri yapacağız” dedi. Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz’da yapılacağını kaydetti.

ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞINDAN 1,4 MİLYON VATANDAŞ YARARLANACAK

Bakan Selçuk, Ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirterek, “2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin 2019 yılında vatandaşlarımıza yaklaşık 10 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl bu tutarın yaklaşık 12 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

EVDE BAKIM AYLIĞINDAN 535 BİN VATANDAŞ YARARLANACAK

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Bakan Selçuk, “Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” diye konuştu.

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