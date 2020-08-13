Bakan Selçuk'tan eğitim için koronavirüs ile mücadele çağrısı
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı" ifadelerine yer verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 milyon öğrencinin eğitiminin, birlik içinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye bağlı olduğunu belirtti.
Gayretinize ve sesinize ihtiyacımız var. Siz de çevrenizdekileri sorumlu olmaya, maske takmaya, yüz yüze eğitimin başlaması için virüs riskini azaltmaya davet edin. 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı. #okullarıbirlikteaçacağız— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 13, 2020
Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gayretinize ve sesinize ihtiyacımız var. Siz de çevrenizdekileri sorumlu olmaya, maske takmaya, yüz yüze eğitimin başlaması için virüs riskini azaltmaya davet edin. 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı." ifadesini kullandı.
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