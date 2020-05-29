Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kreş ve gündüz bakım evlerinin 1 Haziran'dan itibaren hizmete gireceği açıklandı.

Oyuncu Berna Laçin, bu kararı eleştirmek için "Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

"BUNUN DÜŞÜNÜLMEDİĞİNİ ZANNEDECEK YAŞTA OLMADIKLARI KESİN"

Ancak Laçin'in yaratmaya çalıştığı algı kısa sürdü. Oyuncuya sosyal medya hesabından cevap veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin" cevabını verdi.

ÇOCUKLAR VELİLERİYLE DIŞARI ÇIKABİLECEK

Yayımlanan genelgeye göre: Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.