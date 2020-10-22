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22 Ekim 2020 Perşembe 21:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 21:04:00

Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamasında, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik." ifadelerine yer verdi.

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