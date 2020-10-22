22 Ekim 2020 Perşembe 21:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 21:04:00
Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamasında, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik." ifadelerine yer verdi.
- Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması
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