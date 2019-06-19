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19 Haziran 2019 15:17 | Çarşamba

Bakan Selçuk: Sel felaketinde ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Trabzon'un Araklı ilçesinde ki sel felaketine ilişkin, "Bakanlığımızın Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ve psikososyal destek elemanlarımız sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Biz de gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip, ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Ankara'da düzenlenen, 'Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, ilk olarak Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketine değindi. Araklı'da can kayıplarının olduğunu kaydeden Selçuk, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Şu anda Araklı'da sel nedeniyle kaybolan vatandaşlarımızın arama çalışmaları devam etmekte. Sayın Bakanlarımız orada incelemelerde bulunuyor, kriz merkezinden gerekli koordinasyon sağlıyoruz. Bakanlığımızın Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ve psikososyal destek elemanlarımız sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Biz de gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip, ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız" dedi.

'65 YAŞ ÜSTÜNDE İNTERNET KULLANIMI YÜKSELDİ'

Bakan Selçuk, Türkiye'de 2050 yılında her 5 kişiden birinin 65 yaş üzerinde olacağını, yüzde 8.8 olan yaşlı nüfus oranının 10 yıl içinde yaklaşık yüzde 13 olacağını belirtti.  Bakan Selçuk, "Bütün bu rakamlara baktığımızda bizim bu süreçleri iyi yönetmemiz, şimdiden iyi analiz etmemiz gerektiğinin altını çizmek isterim. Buna ilaveten ülkemizde 5 milyona yakın engelli vatandaşımızın olduğunu düşünürsek konunun çok iyi anlaşılacağını düşünüyorum" diye konuştu. 65 yaş üstü vatandaşların bilgisayar kullanım oranının yükseldiğine dikkati çeken Selçuk, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın bu dijital dönüşüm sürecinde bilgisayar kullanım oranı 2014'te yüzde 5 iken 2018'de yüzde 8,5'e yükselmiş durumda. İnternet kullanım oranı da 2014'te yüzde 5 iken 2018'de yüzde 17'ye yükseldi" şeklinde konuştu.

'GÜNDÜZLÜ BAKIM MERKEZİ SAYISI 44’E ÇIKACAK'

Bakan Selçuk, 'Türkiye Yaşlı Vizyon Belgesi' hazırlık çalışmalarını da tamamladıklarını söyleyerek, şöyle konuştu: "Bugün 170 bin yaşlımıza evde bakım desteği vermekteyiz. Türkiye'nin dört bir yanında kuruluşlarımız var. Özel huzurevleriyle birlikte bakanlığımıza ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı toplam 395 yatılı bakım kuruluşunda yaklaşık 27 bin kişiye hizmet vermeye devam ediyoruz. Gündüzlü yaşam merkezleri ile ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlamaktayız. Şu an 19 merkezimiz var. İnşallah bu rakam 44'e ulaşacak. Ailelerimiz baktıkları yaşlı büyükleri yatılı kuruluşlarımızda bir yıl içinde 30 güne kadar misafir ediyorduk. Gelen talepleri göz önüne alarak bu rakamı 45 güne çıkardık."

'4 AYDA YAKLAŞIK 34 HIZMET MERKEZI AÇTIK'

Son dört ayda 34 engelli bakım merkezi açtıklarını söyleyen Bakan Selçuk, bakıma muhtaç engelliler için evde bakım yardımı kapsamında 2018 yılında yaklaşık 7 milyara yakın bir ödeme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bakan Selçuk, "350 bakım merkezinde 26 bin engellimize hizmet veriyoruz. 2002 yılında 2 bin 600 engelli, kurum bakımı için sıra bekliyorken, bugün hamdolsun sıra bekleyen vatandaşımız kalmamaktadır. Engelli kardeşlerimiz için onların aileleri için gündüzlü bakım merkezlerinin önemli olduğunu biliyoruz. 52 merkezde gündüzlü bakım hizmeti sunuyoruz. 4 ayda yaklaşık 34 hizmet merkezi açtık. Bu yılsonunda 81 ile yaygınlaştıracağız. Kamu hizmetlerinde de erişilebilirlik kapsamında çeşitli adımlar atıyoruz" dedi.

DHA

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