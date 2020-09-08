08 Eylül 2020 Salı 09:54:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 09:54:00
Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 'Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.
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