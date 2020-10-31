İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi

31 Ekim 2020 Cumartesi 12:18:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 12:18:00
Bakan Selçuk: İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de yaşanan deprem ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız.
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