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26 Ekim 2020 Pazartesi 11:53:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 11:54:00

Bakan Selçuk: GSS kapsamında 182,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik

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Bakan Selçuk: 'GSS kapsamında kamu ve özel hastanelerimize sağlık hizmetleri karşılığında 182,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik'

Bakan Selçuk: 'GSS kapsamında kamu ve özel hastanelerimize sağlık hizmetleri karşılığında 182,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik'

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