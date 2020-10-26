26 Ekim 2020 Pazartesi 11:53:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 11:54:00
Bakan Selçuk: GSS kapsamında 182,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik
Bakan Selçuk: 'GSS kapsamında kamu ve özel hastanelerimize sağlık hizmetleri karşılığında 182,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik'
Bakan Selçuk: 'GSS kapsamında kamu ve özel hastanelerimize sağlık hizmetleri karşılığında 182,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik'
- Bakan Selçuk: GSS kapsamında 182,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik
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