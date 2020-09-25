Bakan Selçuk duyurdu: Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listesine aldık
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada koronavirüs hastalarının tedavide kullandığı ilaçların geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlar geri ödeme listesine alındı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
KOVİD-19 TEDAVİ İLAÇLARI GERİ ÖDEME LİSTESİNDE
Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık.
SÜRE UZATILDI
Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık
- Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Müttefiklik ruhuna aykırı
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika deprem açıklaması
- Başkan Erdoğan: Türkçemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz
- FETÖ'cü KPSS hırsızlarından hakkında gözaltı kararı verilen 100 kişiden 50'si yakalandı
- HDP'li 7 vekil için fezleke düzenlenecek
- Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti