Bakan Selçuk duyurdu: Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listesine aldık

Yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlar geri ödeme listesine alındı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

KOVİD-19 TEDAVİ İLAÇLARI GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık.

SÜRE UZATILDI

Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık