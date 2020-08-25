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Bakan Selçuk'tan Giresun'daki sel felaketi için önemli açıklama! 2,5 milyon TL kaynak ayrıldı
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25 Ağustos 2020 Salı 10:53:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 11:23:00

Bakan Selçuk'tan Giresun'daki sel felaketi için önemli açıklama! 2,5 milyon TL kaynak ayrıldı

Kaynak: AA

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'daki sel felaketi ile ilgili "Vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Giresun’da 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için tüm kaynakların seferber edildiğini duyurdu.

Bakan Selçuk, afetten etkilenen vatandaşlar için bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktarılacağını bildirdi.

Selçuk, yaşanan her türlü doğal afet sonrasında vatandaşlarımızı yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, maddi-manevi her türlü desteği verdiklerini belirtti.

Bakanlığa bağlı Psiko-Sosyal Destek ekiplerinin olayın yaşandığı andan itibaren sahada çalışmalara başladığını anımsatan Bakan Selçuk 60 kişiden oluşan Psiko-Sosyal Destek ekibi ile 2 mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracının hizmet verdiğini kaydetti.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan Selçuk, ‘’Vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ekiplerimiz ve 2 mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracımız ile Giresun’a bağlı Dereli ve Tirebolu ilçeleri ile civar köylerde faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca kayıp vatandaşlarımız için arama faaliyetleri devam ederken, kayıp ve vefat edenlerin yakınlarına PSD ekiplerimiz gerekli tüm desteği sunuyor’’ dedi.

Doğal afetten etkilenen vatandaşlarımızın acılarını dindirmek için başta psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacı olmak üzere oluşturulan ekiplerimiz var gücüyle çalıştığını ifade eden Bakan Selçuk, ‘’ Ekiplerimiz vatandaşımız ile bire bir temasa geçiyor. Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonrasında ihtiyaç sahibi hanelerimizin sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlandırılmasını sağlayacağız.’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum mesajını paylaştı.

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