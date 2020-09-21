Bakan Selçuk duyurdu! O rakam 35 milyar liraya yaklaştı

21 Eylül 2020 Pazartesi 12:20:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 12:22:00
Bakan Selçuk desteklerin toplam tutarını açıkladı: 35 milyar liraya yaklaştı
Kaynak: DHA
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Bakan selçuk: "Mart ayından bugüne Covid-19'la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı."
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Mart ayından bugüne Covid-19’la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı.” dedi.Ayrıntılar geliyor...
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