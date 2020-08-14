Bakan Selçuk: Cezaevi için bir ilki gerçekleştiriyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Cezaevi için bir ilki gerçekleştiriyoruz. Cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtık, hedefimize bir adım daha yaklaştık" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Herkes için eğitim diyor, bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sayın Abdulhamit Gül ile birlikte cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtık, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Mutlu nesiller yetiştirmek için bir tuğla daha koyduk. Emek verenlere teşekkürler." açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk sosyal medya hesabından son dakika paylaşımı yaptı. Selçuk, "Herkes için eğitim diyor, bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sayın Abdulhamit Gül ile birlikte cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtık, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Mutlu nesiller yetiştirmek için bir tuğla daha koyduk. Emek verenlere teşekkürler." ifadelerini kullandı.
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