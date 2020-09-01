Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 8 Eylül'de başlıyor

01 Eylül 2020 Salı 09:53:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 09:57:00
Ağustos ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Kaynak: DHA
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül’de başlayacağını duyurdu.
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