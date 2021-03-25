Bakan Selçuk duyurdu... Ödemeler başladı

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25 Mart 2021 Perşembe 10:14:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 10:14:00

Bakan Selçuk: 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine ödeme yapılacak

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Son Dakika Haberleri.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine yaklaşık 274 milyon TL'den fazla ödeme yapacağız." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine yaklaşık 274 milyon TL'den fazla ödeme yapacağız." dedi.

İHTİYAÇ SAHİBİ İLELERE DESTEK

Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2.665.282 fayda sahibine 271.114.355,00-TL ödeme yapılacağını açıkladı.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN 1.929 İHTİYAÇ SAHİBİNE 3,1 MİLYON TL YARDIM

Selçuk, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, 1.929 ihtiyaç sahibine 3.188.064,78 TL destekte bulunacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mart 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

Etiketler : bakan selçuk yardım ödeme
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