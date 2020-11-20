20 Kasım 2020 Cuma 00:57:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 00:57:00
Bakan Ruhsar Pekcan'ın annesi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesinin vefat ettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk." ifadelerini kullanarak başsağlığı dileklerini bildirdi.
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