Bakan Ruhsar Pekcan'ın annesi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk." ifadelerini kullanarak başsağlığı dileklerini bildirdi.