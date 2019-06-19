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19 Haziran 2019 11:03 | Çarşamba

Bakan Pekcan: Yüksek teknolojili ürün ihracatına 2 milyar liralık destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği verecek." dedi.

 Ticaret Bakanı Pekcan, “Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk Lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği sağlayacağız” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk Lirası cinsinden 2 milyar lira, döviz kredisi cinsinden de Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına yönelik ise 500 milyon dolarlık destek vereceklerini açıkladı.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatta büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, amaçlarının yüksek teknolojili ve tasarıma dayalı daha fazla ihracata ulaşmak olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 23 Mayısta İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketinin açıklandığını hatırlatan Pekcan, söz konusu paket ile ihracat potansiyeli yüksek ve istihdama büyük oranda katkı veren sektörlere finansman sağlanarak ihracata verilen desteğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Pekcan, Türk Eximbank’ın da aynı doğrultuda 2019 yılı hedefleri içerisinde, yenilikçiliğe ve Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek, uluslararası piyasalarda “Türk Malı” imajını güçlendirecek nitelikteki markalı ürün üretimine destek vermesinin yer aldığına dikkati çekti.

Türk Eximbank aracılığıyla yüksek teknolojili ürün ihracatına bu yıl Türk Lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği sağlayacaklarını bildiren Pekcan, döviz kredisi cinsinden de Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik olarak 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına yönelik ise 500 milyon dolarlık destek vereceklerinin altını çizdi.

YENİ DESTEK PAKETİNİN DETAYLARI

Bakan Pekcan, Türk Eximbank’ın yeni destek paketinin detayları hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Yüksek teknolojili ürün ihracatı gerçekleştiren firmalara KOBİ şartı aranmaksızın; bir yıla kadar vade opsiyonlarında mevcut program ve koşullarda Türk Lirası kredi kullandırılacak. (Halihazırda 2 anapara taksitli 1 yıl vade opsiyonu faiz oranı %17,60’dır). 1 yılı geri ödemesiz üç yıla kadar vadeli Türk Lirası kredi imkanı getirilerek faiz oranları 2 yıl vadeli devlet tahvili faizinin %70’i esas alınarak belirlenecek.

İhracatçı firmaların, Türk menşeili makine ve ekipman yatırım malı harcamalarını özendirmek amacıyla kullandırılacak döviz cinsinden orta uzun vadeli ihracata yönelik yatırım kredileri için ilgili projelerin gelir yaratma potansiyelleri dikkate alınarak azami 3 yılı geri ödemesiz azami 10 yıl vade opsiyonu tanınacak ve bu kredilerde yarım (0,50) puan avantaj sağlanarak Euribor+% 4,00 faiz oranı uygulanacak.

Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını gerçekleştiren firmalara döviz cinsinden orta uzun vadeli işletme sermayesi kredisi, azami 1 yılı geri ödemesiz azami 5 yıl vadeyle ve benzer vadedeki diğer kredilere göre 0,25 puan indirim yapılarak Euribor+% 4,25 üzerinden kullandırılacaktır.”

AA

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