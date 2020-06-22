22 Haziran 2020 Pazartesi 12:24:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 12:24:00
Bakan Pekcan: AgriVirtual, Türkiye'nin yerli-milli yazılımla yapılan ilk sanal fuarı
Bakan Pekcan: 'Tarım-hayvancılık makinaları sektöründeki AgriVirtual, Türkiye'nin hem 3 boyutlu hem de yerli-milli yazılımla yapılan ilk sanal fuarı
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