09 Eylül 2020 Çarşamba 10:23:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 10:23:00
Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınıyla ilgili açıklama bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 5 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
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