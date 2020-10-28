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28 Ekim 2020 Çarşamba 07:15:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 07:18:00

Bakan Pakdemirli duyurdu: Orman yangını kontrol altında

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangını, kahramanlarımızın büyük özverisiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vali Ali İhsan Su da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına müdahalesini aralıksız sürdürdüğünü vurgulayarak "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Yaklaşık 150 hektar alanda yangın etkili oldu. Etkilenen net alan, incelemenin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak." dedi.

YANGINDA CAN KAYBI YOK

Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı 50 hanenin boşaltıldığını hatırlatan Su, şöyle konuştu:

"Bölgedeki vatandaşlarımıza Türk Kızılay aracılığıyla yemek ve su dağıtıldı. Dileyen vatandaşlarımıza da konaklama imkanı sağlandı. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD ekiplerimiz bölgedeki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra MESKİ ekiplerimiz de sabah saatlerinden itibaren su şebekesiyle ilgili kontrollerini yapacak. Yangında ölü veya yaralımız da yok çok şükür."

Su, tedbiren kapatılan Mersin-Antalya kara yolunun da yeniden trafiğe açıldığını, yolda bekleyen sürücülere de ekipler tarafından temel gıda malzemesi ikramı yapıldığını aktardı.

Anamur ilçesinin Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında, ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden yangın çıkmış, alevlere 5 helikopter, 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle karadan müdahale edilmişti.

Etiketler : Bekir Pakdemirli ÖERSİN AAMUR YANGIN
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