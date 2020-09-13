Bakan Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır
Kaynak: DHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor. An itibariyle aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor. An itibariyle aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır.
VALİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA
Adana Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, Pozantı’da 9 Eylül Çarşamba günü çıkan ve kanyon içinde 5 gündür devam eden yangına 1 uçak, 13 helikopter, 93 arazöz, 6 dozer, 350 işçi ve 50 teknik personel olmak üzere toplam 400 personelin müdahale ettiğini belirtti.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını açıklayan Vali Elban, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
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