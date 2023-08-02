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02 Ağustos 2023 Çarşamba 11:24:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 11:24:00

Bakan Özhaseki'den olası İstanbul depremi hazırlıklarına ilişkin açıklama: İstanbul'a özel bir yasa yapmaya çalışıyoruz

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, olası İstanbul depremine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul'a özel bir yasa yapacaklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, açıklamalarda bulundu.

İstanbul depremine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Özhaseki, İstanbul'da bir taraftan rezerv alanlar belirlediklerini, bu alanlarda 300-350 bin kadar konut yapacaklarını, diğer taraftan da Kanal İstanbul civarındaki rezerv alanları, depremzedeler veya depremde ilk yıkılabilecek konut sahipleri için ayırmayı planladıklarını söyledi.

İstanbul'daki 5,8 milyon bağımsız birimin 1,5 milyonunun riskli olduğunu bildiren Özhaseki, "İlk etapta yıkılabilecek yapı 600 bin civarında. 7 ve üzeri depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. 600 bin konut İstanbul'da yıkılacaksa her sokakta 2 binanın yıkıldığını düşünün, ulaşım olduğu gibi durur. Altyapı da çöker, doğal gaz verilmez olur. İstanbul böyle olursa kocaman hapishaneye döner." diye konuştu.

Mehmet Özhaseki, olası deprem için İstanbul'a özel bir yasa yapmaya çalıştıklarını da ifade ederek, "Eğer bunu erken bitirirsek, Meclisin açılıp bütçe görüşmelerini beklemeye çok da niyetimiz yok, aciliyete binaen 1-2 ay içerisinde Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları getirip, görüşmeye açmayı düşünüyorum." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yürütülen çalışmaları da anlattı.

Deprem bölgesinde devam eden "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuru sayısının 146 bin 376 olduğunu ifade eden Özhaseki, "Bunların içerisinde, 125 bin kişi konut, 21 bin kişi de ticari dükkan, vesaire yapmak için müracaat etmiş. En fazla müracaat şu anda Hatay'da var. Hatay'da 60 bin, Kahramanmaraş'ta 20 bin, Malatya'da 19 bin, Adıyaman'da 11 bin civarında vatandaşımız Yerinde Dönüşüme müracaat etti." şeklinde konuştu.

Etiketler : mehmet özhaseki istanbul deprem
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