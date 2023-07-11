Bakan Özhaseki, Suudi Arabistan Belediye, Köy ve İskan İşleri Bakanı Al Hogail ile görüştü
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Suudi Arabistan Krallığı Belediye, Köy ve İskan İşleri Bakanı Majed Al Hogail ile bir araya geldi.
Bakan Özhaseki, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Suudi Arabistan Krallığı Belediye, Köy ve İskan İşleri Bakanı Sayın Majed Al Hogail ve beraberindeki heyetle bakanlığımızda bir araya gelerek ortak çalışmalarımız üzerine istişarelerde bulunduk. Bakanlıklarımızın çalışma alanları ile ilgili konularda ülkelerimiz arasında geliştireceğimiz projeleri ele aldık. Ortaya koyduğumuz işbirliğinin iki ülkenin yararına olacağına inanıyorum. Değerli mevkidaşıma ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
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