Bakan Özhaseki rakam verdi: 300 bin civarında konutun yapımı devam ediyor

Bakan Özhaseki, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi açılışında, Türkiye'nin bundan 1 yıl önce dünya üzerinde görülmemiş bir depremle karşılaştığını ve çok sayıda ilin etkilendiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden 18 milyon insanın etkilendiğini anımsatan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Depremde 53 bin 500 kardeşimizi toprağa verdik. 680 bin kadar ev, 170 bin kadar da dükkan ve işyeri yıkıldı. Hasar 100 milyar doların üzerinde. Naçizane o bölgeleri ayağa kaldırmaya uğraşıyorum. Her bir köşede gayretimiz var. Deprem bölgesinde şu anda Bakanlık olarak binden fazla şantiyemiz var. 300 bin civarında konutun yapımı devam ediyor. 4 bin 333 köyde de çelikten köy evi yapıyoruz. Dile kolay. Allah devletimize zeval vermesin. Orada adeta 110 bin kişilik bir ordu çalışıyor. Evleri bitiriyoruz, teslim ediyoruz, yenilerini yapıyoruz. Zaten yarın bir gün yine o taraflara gidip devam edeceğim. İnşallah oradaki depremzede kardeşlerimiz ve evleri yıkılanlar, yuvalarına oturana kadar biz bu hizmete de devam edeceğiz. Bu hasarın dörtte biri olan ülkeler bunun altından kalkamıyorlar."

Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin geride kaldığını belirterek, seçilen belediye başkanlarını tebrik etti.

Sandıktan çıkan sonucu ve vatandaşın verdiği mesajı aldıklarını dile getiren Özhaseki, "Seçimleri atlattık. Değerli başkanlarımıza yeniden sizler yetki verdiniz. Onlar da göreve yeniden başladı. Bizin misyonumuzun 30. senesi. Kolay değil. Çok şükür hizmet dolu bir ömür geçti. Bu sefer vatandaş biraz ihtar etti. 'Bak aklınızı başınıza alın, size ufak bir ihtarımız var.' dedi. Onu da herkes almıştır herhalde. Ben de daha doğrusu. Başkanlarımız da almıştır. Ama daha çok hizmet ederek devam edeceğiz. Görevde olduğumuz sürece bu güzel işleri yapıp herkesin duasını almaya da gayret edeceğiz." dedi.