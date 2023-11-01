Bakan Özhaseki, Kolombiyalı mevkidaşı Velasco ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Ryder'la görüştü

Bakan Özhaseki, Kolombiyalı mevkidaşı Velasco ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Ryder'la görüştü

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre Özhaseki, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 140'ı aşkın ülkeden temsilcinin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Dünya Şehirler Günü Zirvesi öncesinde Kolombiya Konut ve Şehir Bakanı Velasco ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ve Kolombiya hükümetlerinin ortak geliştirilebilecekleri projelere dair görüş alışverişinde bulunulurken, çevre ve şehircilik yatırımları üzerine de bilgiler paylaşıldı.

Sıfır Atık Projesi'nin kazanımları konuşuldu

Özhaseki, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Toplantısı kapsamında Türkiye'ye gelen BM Genel Sekreter Yardımcısı Ryder ile de Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi

Görüşmede, bakanlığın çalışmaları anlatıldı, şehirlerde sürdürülebilirliği sağlayacak sıfır atık başta olmak üzere çevre projelerine dair istişarelerde bulunuldu.

Özhaseki, BM Genel Sekreter Yardımcısı Ryder'a, Emine Erdoğan'ın himayesinde bugün bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Projesi ile elde edilen kazanımları da anlattı.