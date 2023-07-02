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"İslahiye'de inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik"
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02 Temmuz 2023 Pazar 10:35:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 10:35:00

Bakan Özhaseki: İslahiye'de inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşa edilen 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettiklerini, evleri hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına devam edilen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki örnek dairelerden görüntüleri paylaştı.

Deprem bölgesinde hız kesmeden kalıcı konut inşa çalışmalarına devam edildiğini belirten Özhaseki, "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : mehmet özhaseki gaziantep islahiye konut toki
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