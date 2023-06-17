Bakan Özhaseki, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu
Bakan Özhaseki, Sıkıntılar çok fakat bunları aşacak da bir irade bir yapı bizde Allah'a şükür var. Bunları aşacağız." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Özhaseki, Sıkıntılar çok fakat bunları aşacak da bir irade bir yapı bizde Allah'a şükür var. Bunları aşacağız." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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