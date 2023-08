Bakan Özhaseki: Gece gündüz demeden çalışan bir liderimiz var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda düzenlenen "AK Parti Şehir Buluşmaları"ndaki konuşmasında, depremler sürecinde bölgeye yardım gönderen vatandaşlarla iftihar edilmesi gerektiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki vatandaşları güvenli konutlara yerleştirene kadar bölgeden ayrılmayacaklarını aktaran Özhaseki, şöyle konuştu:

"Burada yaklaşık 30 bin konutun inşaatına başladık. Şu kadar köy evi, şu kadar şey diye saymak istemiyorum, sizi rahatsız ederim. Rakamların hepsi bizde mevcut. Bugün de Allah nasip ederse 9 binden fazla, geneli şehir merkezinde olan inşaatlarımıza başlıyoruz. 225 kadar da iş yerinin inşaatına başlıyoruz. Bu, merkezin bir an önce sağlıklı bir şekilde hayata geçmesi için yapılan işler. Eğer biz merkezi bir an önce hayata geçirirsek, ayağa kaldırırsak dışarıya giden kardeşlerimiz de bir an önce buraya dönecekler diye düşünüyorum. Bir şeye daha karar verdik. Özellikle Kahramanmaraş'ta merkezdeki inşaatları biz devlet olarak üstlendik. İnşallah biz yapacağız ve örnek olsun istiyoruz. Bu bölgede çalışan ünlü mimar arkadaşlarımız var. Bölgenin planlamalarını getirdiler. Meydan projesini getirdiler. İçeride bakacağız, heyet olarak. Evet, üzerinde anlaştık dersek o projeyi de bundan sonra uygulamaya geçeceğiz. İnşallah iki üç sene içerisinde bütün inşaatlar bittiğinde emin olun giden kardeşlerimiz yeniden dönmüş olacak."

"HEPİMİZİN GURURU OLAN BİR LİDERİMİZ VAR"



Bakan Özhaseki, partinin aldığı karar doğrultusunda şehir buluşmaları programı düzenlediklerini ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Programlarda vatandaşların dertlerini dinlediklerini ve bir değerlendirme yaptıklarını ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Ülkemiz hakkında, insanımız hakkında güzel işler olsun diye gayret ediyoruz. Onun için evimizi, yurdumuzu terk ediyoruz. Onun içindir ki dükkanımızı bırakıp buraya geliyoruz ve birbirimizi dinliyoruz. İnşallah sonuna kadar da biz bu mücadelede böyle devam ederiz. Değerli kardeşlerim hiç kimse unutmasın. Bizler sıradan bir parti değiliz. Bizim bir derdimiz var. Bizim bir kavgamız var. Bizim medeniyet diye bir derdimiz var. Bizim tarihe karşı, misyonumuza karşı bir sorumluluğumuz var. Liderimiz de sıradan bir lider değil. Gençliğinden itibaren bugüne kadar hayatı mücadeleyle geçmiş bir insan. Gece gündüz demeden çalışan, emin olun bu bölgeleri bile her seferinde kendine dert edip, neredeyse her kabinede 'orada ne oluyor, ne yaptık, neredeyiz' diye hesap soran bir liderimiz var. Böyle olunca biz de yerimizde duramıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gayretleri ve birçok insanın senelerdir, senelerce vermiş olduğu emekler neticesinde dün bize baskıya maruz kalırken, binbir türlü zorluklar içerisinde hayatımızı devam ettirirken, inandığımız yolda devam ederken binbir türlü işkenceye maruz kalırken çok şükür Cenabıhak zafer nasip etti ve iktidar oldu."

İktidara geldikten sonra birçok alanda hizmet yaptıklarını dile getiren Özhaseki, hizmetlerle dolu 20 yıl geçirdiklerini ifade etti.

AK Parti'nin ilk iktidar olduğu dönemde birçok olumsuzlukla engel olmaya çalışanların bulunduğunu aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Hamdolsun başımızda bizim o dik duruşuyla hepimizin gururu olan bir liderimiz var. Recep Tayyip Erdoğan bunların hiçbirine eyvallah etmediği gibi elinin tersiyle itti ve toprağa gömdü. Bir daha da çıkamayacaklar zaten. Değerli kardeşlerim özgürlükler noktasında sadece başörtü meselesini söylemek istemiyorum herkes bu konuda çileli zaten. O konuda herkesin söyleyeceği bir hikayesi vardır. Ama Doğu'daki bir Kürt kardeşim, ben Kürt'üm diyemiyordu. Alevi bir kardeşim Alevi olduğunu ifade edemiyordu. Doğu'daki kardeşim dilini kullanamadığı gibi türküsünü de çığıramıyordu. Propagandasını da yapamıyordu. Bunların hepsi zamanında yaşanmıştı değil mi? Evet, o özgürlükleri genişleten de biz olduk. Benim her zaman iftiharla söylediğim bir şey daha var. Bu milletin onuru olarak Cumhurbaşkanımız yurt dışına gittiğinde o dik duruşu var ya, dünyaya değer. Dün o liderler karşısında iki büklüm ezik duran insanlardan 300-500 milyon dolar para alacağım diye durmadan yalvaran bir makamda duran insanlardan bugün onlar karşısında oyun kurucu ve söylediği sözü yerine getirttiren, tüm dünya liderlerinin gözüne baktığı çok şükür bir Cumhurbaşkanımız var."

Özhaseki, depremlerin bu bölgenin gerçeği olduğunu ve bundan sonrası için sağlam ev ve iş yerlerinin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

GALATASARAY KULÜBÜ, KAHRAMANMARAŞ'TA KALICI KONUT YAPACAK



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de Kahramanmaraş'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Kulüp olarak Kahramanmaraş'ta kalıcı konut yapmak istediklerini dile getiren Özbek, şunları kaydetti:

"600 kadar konteyner kentimizi açtık ve yaşam başladı. Geçen geldiğimde ziyaret etmiştim. Bu sefer sayın Bakanımla yaptığımız mutabakat çerçevesinde kalıcı konut yapmak istiyoruz. Buradan insan göçünün ekonomiye büyük zararı var, onun engellenmesi için buradayım. Sayın Bakanım da davet etti, yeri teslim etmek üzere biz de sizin yaralarınıza merhem olmak için Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizden geleni yapacağız. Galatasaray olarak buradayız. sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz."

Programa, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve partililer katıldı.