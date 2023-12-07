Bakan Özhaseki: 1 hafta 10 gün içinde tüm kentsel dönüşüm projelerini açıklayacağız
Kaynak: TRT Haber
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki kentsel dönüşümle ilgili soruları yanıtladı. Bakan Özhaseki, "İstanbul'u özellikle hazırlayabilmek adına 1 hafta 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacağız. Depremi millet unutmak istiyor ancak deprem unutturmuyor kendisini" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kentsel dönüşüm projeleri ile sorulan soruya Bakan Özhaseki şu yanıtı verdi:
"Cumhurbaşkanı'nın kentsel dönüşümle ilgili konuşmasında yer var. Bir sunum yaptık. İstanbul'u özellikle hazırlayabilmek adına 1 hafta 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacağız. Depremi millet unutmak istiyor ancak deprem unutturmuyor kendisini. Aşağıdan bir sallıyor"
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