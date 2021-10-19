19 Ekim 2021 Salı 20:23:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 20:23:00
Bakan Özer'den eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz için taziye mesajı yayımladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından, eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Orhan Oğuz'un vefat haberini üzülerek öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."
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