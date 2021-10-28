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Bakan Özer'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı
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28 Ekim 2021 Perşembe 21:18:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 21:18:00

Bakan Özer'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Özer, "Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, ecdadın en kıymetli emaneti Cumhuriyet'in 98. yılını kutladı.

Cumhuriyet'in, tüm imkansızlıklara, zorluklara ve umutsuzluğa karşı milletin yeniden ayağa kalkması, bir milletin özünde var olan birlik ve beraberlik iradesinin gerektiğinde tek söze ihtiyaç duyulmadan ortak bir bilinçte vücut bulması olduğunu vurgulayan Özer, Cumhuriyet'in, demokrasinin ve bağımsızlığın bu güzel vatanda insanca, özgürce ve onurlu yaşamanın güvencesi olduğunu aktardı.

"MİLLETİMİZİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NI KUTLUYORUM"

Cumhuriyet'in çocukların gözlerindeki umut, yarınlara duyulan güven ve fikri, irfanı, vicdanı hür yaşamanın değişmez gereği olduğunu dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Bizler, bugün bu faziletleri gelecek nesillere anlatmanın ve aktarmanın büyük sorumluluğunu taşıyoruz. Bize Cumhuriyet'i armağan etmek için hayatlarını ortaya koyan, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızın, aziz şehitlerimizin hatıralarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Bu duygularla öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Etiketler : Milli Eğitim Bakanı mahmut özer cumhuriyet bayramı
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